Что такое ? Демобилизация - Дезинформация - Децентрализация - Дезорганизация - Демонтаж - Зарание Спасибо !
Русский язык
Что такое ? Демобилизация - Дезинформация - Децентрализация - Дезорганизация - Демонтаж - Зарание Спасибо !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.процесс перевода вооружённых сил и экономики государства с военного положения на мирное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача №1 Помогите Алеше Поповичу в числе 40832 увеличить цифру из разряда сотен ??а четыре. Выберите правильный ответ. А. 41232. Б. 40232. ...
Математика
Как решить такую задачу ? ↓↓↓ Площадь прямоугольника 12 км2,а ширина 9 км2,какова его длина и периметр.
Литература
Английский язык
Olympic Games The world's greatest international sports games are known as the Olympic Games. The Olympic idea means friendship, fraternity and coo...
Математика