Что такое ? Демобилизация - Дезинформация - Децентрализация - Дезорганизация - Демонтаж - Зарание Спасибо !

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Что такое ? Демобилизация - Дезинформация - Децентрализация - Дезорганизация - Демонтаж - Зарание Спасибо !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.процесс перевода вооружённых сил и экономики государства с военного положения на мирное
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