Какими художественными средствами пользовались при полтавской битве в 3 главе ???
Литература
Какими художественными средствами пользовались при полтавской битве в 3 главе ???
Ответ(ы) на вопрос:
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Образ Петра 1 в поэме "Полтава" вырисовывается более рельефно в результате использования автором антитезы. Пушкин противопоставляет Петру Карла XII. Русский царь- "как божия гроза", он быстро мчится перед своими полками, движения его быстры. Петр воплощает в себе энергию и силу молодого российского государства. Напротив, Карл XII "бледен, недвижим". Его несут в качалке верные слуги. Раскрывая образ Петра, автор использует метафоры. Одна из них- "глаза сияют", то есть излучают ликование, радость, предчувствие скорой победы. Ещё одна метафора – Петр "поле пожирал очами". Пушкин использует эпитеты- "лик ужасен". То есть для врага он грозен, а для своих войск "прекрасен". Чтобы показать стремительность действий Петра, его силу Пушкин использует сравнения: "он весь, как божия гроза","могущ и радостен как бой". В создании художественных образов участвуют постоянные эпитеты, через которые выражается авторское отношение к героям. Кочубей-богат и горд, богат и славен, старец непреклонны, несчастный, безвинный; Мазепа стар, коварный, злой старик, гетман скрытный, злодей, Иуда, мрачен, тихой и угрюмый, изменник, ученик царя, святой невинности губитель, любовник жестокий; Мария- младая, робкая, пуглива, бедная дева, краса черкасских дочерей, дева робкая; Петр гений, прекрасен, могущ и радостен, звучный глас и т. д. Сражение, изображённое в поэме, можно "услышать" благодаря приёму аллитерации (намеренное повторение согласных звуков для усиления образного и эмоционального впечатления от изображаемого. Описание Полтавского боя построено на повторении звуков р, ш, ж, с, б для создания картины сражения, настоящего огненного ада, когда все вокруг скрежещет, шипит и свистит. Швед, русский — колет, рубит, режет, Бой барабанный, крики, скрежет, Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть и ад со всех сторон. В поэме много других выразительных средств, это- лишь некоторые из них. Воот так вроде
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