В ходе работы с текстом параграфа заполните в тетрадях таблицу " Великие научные открытия XVI-XVII веков".
История
В ходе работы с текстом параграфа заполните в тетрадях таблицу " Великие научные открытия XVI-XVII веков".
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Гость:
Вот) Надеюсь что правильно:)
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