Я знаменитый я правитель я сражался с циклопами И плыл по морям я очень вежливый и сильный отгадайте кто я

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Я знаменитый я правитель я сражался с циклопами И плыл по морям я очень вежливый и сильный отгадайте кто я

Автор: Гость