СРОЧНО!На птичьем рынке на 19 200 тг (у кого какая валюта) купили 2 попугаев, 1 щенка и 1 котёнка. Щенок в 3 раза дороже котёнка , но в 2 раза дешевле попугая .Сколько стоит котёнок? Сколько стоит попугай? ( решите есле можно у...
Математика
СРОЧНО!На птичьем рынке на 19 200 тг (у кого какая валюта) купили 2 попугаев, 1 щенка и 1 котёнка. Щенок в 3 раза дороже котёнка , но в 2 раза дешевле попугая .Сколько стоит котёнок? Сколько стоит попугай? ( решите есле можно уравнением а есле неполучиться простым способом 5 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х тг стоит котенок. Тогда щенок стоит 3х тг, а попугай 6х тг. 2 попугая, 1 щенок и 1 котенок вместе стоят (12х+3х+х) тг. По условию, за них заплатили 19200 тг. Составляем уравнение: 12х+3х+х=19200 16х=19200 х=19200:16 х=1200 тг - стоит котенок. 1200*3=3600 тг - стоит щенок. 3600*2=7200 тг - стоит попугай.
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