СРОЧНО!На птичьем рынке на 19 200 тг (у кого какая валюта) купили 2 попугаев, 1 щенка и 1 котёнка. Щенок в 3 раза дороже котёнка , но в 2 раза дешевле попугая .Сколько стоит котёнок? Сколько стоит попугай? ( решите есле можно у...

Математика

СРОЧНО!На птичьем рынке на 19 200 тг (у кого какая валюта) купили 2 попугаев, 1 щенка и 1 котёнка. Щенок в 3 раза дороже котёнка , но в 2 раза дешевле попугая .Сколько стоит котёнок? Сколько стоит попугай? ( решите есле можно уравнением а есле неполучиться простым способом 5 класс)

Автор: Гость