СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!! Первою половину времени полёта самолёт двигался со скоростью 600 км/час, а остаток времени со скоростью 800 км/час. Найдите среднюю скорость движения самолёта
Физика
СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!! Первою половину времени полёта самолёт двигался со скоростью 600 км/час, а остаток времени со скоростью 800 км/час. Найдите среднюю скорость движения самолёта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: S1=S2 =S/2; v1=600 км/ч, v2=800 км/ч Найти Vср. Решение: Vср=(S1+S2)/(t1+t2)=S/(S/2v1+S/2v2)=2v1v2/(v1+v2)=2*600*800/(600+800)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость течения реки равна 3.2 км ч. Найдите собственную скорость лодки по течению , если её скорость против течение равна 7,2 км/ч. Пожалуйста по...
Українська мова