СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!! Первою половину времени полёта самолёт двигался со скоростью 600 км/час, а остаток времени со скоростью 800 км/час. Найдите среднюю скорость движения самолёта

Физика

СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!! Первою половину времени полёта самолёт двигался со скоростью 600 км/час, а остаток времени со скоростью 800 км/час. Найдите среднюю скорость движения самолёта

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