Помогите пожалуйста с номером 6(( Заранее СПАСИБО

Физика
Помогите пожалуйста с номером 6(( Заранее СПАСИБО
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