Сочинить сказку о елочке. не большую чтобы еепересеазать 3 класс. помогите пожалуйста.
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Сочинить сказку о елочке. не большую чтобы еепересеазать 3 класс. помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды Ёлочка наклонилась над рекой, возле которой росла и подумала: «Я зеленая и летом и осенью. И зимой, и весной, тоска зеленая… Вон моя соседка Березка постоянно меняет свой наряд, люди слагают ей песни, она всегда яркая и заметная, тоненькая и хрупкая, а я несчастная такая и никому не нужная». Подумала так Елочка, и горько заплакала.Мимо бежал Волк, увидел, что Елочка плачет, и спрашивает ее: «Елочка, что же ты плачешь?» Рассказала Елочка Волку о своем горе. А Волк добрый был, и решил он Ёлочке помочь, притащил краску, мешок листьев приволок, и говорит ей: «Сейчас мы из тебя березку будем делать». Обрадовалась Елочка, веточками захлопала.Покрасили они с Волком ей кору в белый цвет, черные полосочки нарисовали, Волк бережно обстриг ей всю хвою, и наклеил листья, Долго трудился Волк, устал, но работу свою доделал. И уже поздно вечером распрощался со счастливой Елочкой и пошел спать.Елочка всю ночь не могла сомкнуть глаз, очень ей хотелось свое отражение в реке увидеть, но из-за темноты ничего нельзя было разобрать. Только под утро Елочка забылась легким сном.Разбудила Елочку Сорока-Белобока, которая кружилась над ней и громко кричала: «Звери добрые, деревья! Посмотрите, какая красота здесь растет».Стали сбегаться к Ёлочке все лесные жители, и высказывать свое мнение. Кто-то хвалил, отмечал красоту необычную, оригинальность, кропотливую работу Волка и смелость мастера. Кто-то смеялся, кто-то с грустью вспоминал зеленую глубину кроны и коренастый ствол.Зажмурилась Елочка, и долго не осмелилась взглянуть на свое отражение в воде. Еле-еле уговорили. Не узнала себя Елочка, подивилась она изменению своему и сама даже не знала радоваться ли ей своему новому облику, до того необычно себя почувствовала.Прошло время, наступила зима лютая. Обсыпались листья у деревьев, и наша Елочка теперь была без листьев, без хвои, холодно ей стало. Белый ствол совсем не грел, стала Елочка болеть, чахнуть, и красота ей уже не нравилась, и с тоской вспоминала она свою густую теплую хвою, пышные шапки снега на своих ветках и массивный темный ствол.
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