Что в Крыму особенное есть?

Гость: Гость:

ВОТ: 1. Севастополь. Общался с врачом с 1й гор. больницы и та же история – мизерные зарплаты, сокращения. 2. Новости по местному рашка-радио: у ВСУ 100 убитых, у Новососии – 3 легко раненных. Им что, Мосфильм тексты пишет? 3. Покупая йогурт, заметил, как Обама прямо на моих глазах исправлял ценник! 4. Решение по подрядчику строительства Керченского моста еще не принято. Все в защитном режиме «мороз». 5. Знакомая с РНКБ рассказывает, что банки в Крыму работают в убыток себе. А если отрубят SWIFT раша банкам, то отсюда все побегут. ‪#‎затокрымнаш‬ 6. Apple запретила продавать свою технику в Крыму. 7. Из-за санкций PayPal прекращает работу в Крыму. Привет 20 век. 8. С 1 февраля система онлайн-платежей Payoneer всё. 9. Вчера рынок Щелкино был парализован. Прокуратура проверяет магазины на соответствие российским требованиям. Большинство закрылись. 10. Площадь ж/д вокзала Севастополя встречает тишиной, и единственная бабушка сидит с табличкой о сдаче квартиры. 11. Многие интересуются как тут в Крыму? Да обычное фашистское государство, ничего особенного. 12. Вслед за национализацией ДТЭК «Крымэнерго» парламент Крыма национализировал межбанковскую валютную биржу. Теперь гоблин сам себе обменник. 13. Сразу после путинского отжатия ахметовского Крымэнерго, туда для привлечения инвесторов нагрянул вооруженный ОМОН. Чувствую, пора опять свечки закупать. 14. Посетил аптеку. Ненавижу. Вместо 1 пластинки пришлось брать 3. продают только упаковками, а это 245 руб. вместо 80. 15. Получая рос. свидетельства о рождении, симферопольцы занимают очередь с ночи. 16. Севастополь. От одного ватного услышал, что Россия заботится о Крыме, а местные власти саботируют. Реинкарнация идеи: «добрый царь и злые бояре». 17. Посетил УФМС по городу Севастополю… НЕНАВИЖУ!!! 18. Керчан призывают опасаться «порошенковских прихвостней» в Пенсионном фонде. Да-да, во всех бедах виновата хунта, кто же ещё. 19. Провожая громадные круизные лайнеры на юг, смахивали слезу от избытка чувств. ЧФ РФ будем провожать нафиг под брют и фейерверки. 20. Симферополь. Во что превратился родной мне город? Унылые люди, огромные пробки, все на нервах. Я люблю тебя светлым и радостным. Возвращайся. 21. В Крыму ограничили сроки пребывания на полуострове беженцев из Донбасса. А ты, ватник, и дальше верь в наваросию. P.S. Смотрю на пустой ЖД вокзал Симферополя. Аж плакать хочется, честно.