Как в Древней Руси называли воина, дружинника?
История
Как в Древней Руси называли воина, дружинника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарачитая чадь называли воина и дружинника
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