Создать программу получения и обработки одномерного массива – вектора: Вычислить значения 35 элементов одномерного целочисленного массива F в интервале (-6, 10) с использованием генератора случайных чисел

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Создать программу получения и обработки одномерного массива – вектора: Вычислить значения 35 элементов одномерного целочисленного массива F в интервале (-6, 10) с использованием генератора случайных чисел

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