Создать программу получения и обработки одномерного массива – вектора: Вычислить значения 35 элементов одномерного целочисленного массива F в интервале (-6, 10) с использованием генератора случайных чисел

Информатика
Создать программу получения и обработки одномерного массива – вектора: Вычислить значения 35 элементов одномерного целочисленного массива F в интервале (-6, 10) с использованием генератора случайных чисел
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n=35; var f:array[1..n] of integer; i:integer;  begin  Randomize; for i:=1 to n do   begin  f[i]:=random(16)-6;  write(f[i]:3);  end; writeln;  end. Пример (для n=15):   9  6  2  9  6  0 -5 -5 -4  9  4  5 -1  3  5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Schoolchildren find gold coins in wreck on the south coast.SATELLITE DISCOVERS GOLD BARS IN THE NORTH SEA. Divers fint a treasure ship off the west...
Ответить
Қазақ тiлi
Перевезти на казахском текст как вреден фаст фуд
Ответить
География
Помогите найти значения слов:Исток,устье,реч.система,бассейн реки,водораздел,пол??водье,падение реки,уклон реки,годовой стен,межень.Пожалуйста
Ответить
Математика
Помогите с домашним заданием!! найдите разные способы вычисления данного произве??ения и запишите соответствующие цепочки равенств: a)36*25; б)32*1...
Ответить
Математика
Решите уравнение номер 513 помогите! !
Ответить