Создать программу получения и обработки одномерного массива – вектора: Вычислить значения 35 элементов одномерного целочисленного массива F в интервале (-6, 10) с использованием генератора случайных чисел
Информатика
Создать программу получения и обработки одномерного массива – вектора: Вычислить значения 35 элементов одномерного целочисленного массива F в интервале (-6, 10) с использованием генератора случайных чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n=35; var f:array[1..n] of integer; i:integer; begin Randomize; for i:=1 to n do begin f[i]:=random(16)-6; write(f[i]:3); end; writeln; end. Пример (для n=15): 9 6 2 9 6 0 -5 -5 -4 9 4 5 -1 3 5
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