Помогите найти значения слов:Исток,устье,реч.система,бассейн реки,водораздел,пол??водье,падение реки,уклон реки,годовой стен,межень.Пожалуйста
География
Помогите найти значения слов:Исток,устье,реч.система,бассейн реки,водораздел,пол??водье,падение реки,уклон реки,годовой стен,межень.Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исток- место от куда начинается река Устье- конечный участок реки, место впадения реки в водохранилище, озеро, море или другую реку Речная система это-совокупность рек, изливающих воды одним общим руслом или системой протоков в море, озеро или другой водоём. Бассейн реки - участок реки, где все грунтовые воды сливаются в однин бассейн Водораздел - условная линия (обозначение!), разделяющая бассеины реки. Половодье - водный режим реки. В сезон таяния льда. (поздняя зима, весна)
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