Помогите найти значения слов:Исток,устье,реч.система,бассейн реки,водораздел,пол??водье,падение реки,уклон реки,годовой стен,межень.Пожалуйста

География
Помогите найти значения слов:Исток,устье,реч.система,бассейн реки,водораздел,пол??водье,падение реки,уклон реки,годовой стен,межень.Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исток- место от куда начинается река Устье-  конечный участок реки, место впадения  реки в  водохранилище,  озеро,  море или другую реку Речная система это-совокупность  рек, изливающих воды одним общим  руслом или системой  протоков в  море,  озеро или другой  водоём. Бассейн реки - участок реки, где все грунтовые воды сливаются в однин бассейн Водораздел - условная линия (обозначение!), разделяющая бассеины реки. Половодье - водный режим реки. В сезон таяния льда. (поздняя зима, весна)
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