Почему Лермонтов был одинок и , как он показывал это в стихах?

Литература
Почему Лермонтов был одинок и , как он показывал это в стихах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что у него умерла мать а отец ушёл из семьи он жил с бабушкой .Его сердце чувствовалось одиноким. он это показывал в стихах
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