Почему Лермонтов был одинок и , как он показывал это в стихах?
Литература
Почему Лермонтов был одинок и , как он показывал это в стихах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что у него умерла мать а отец ушёл из семьи он жил с бабушкой .Его сердце чувствовалось одиноким. он это показывал в стихах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! Оцените объём своего тела, если известно, что средняя плотность вещества человеческого тела близка к плотности воды? СПАС...
Английский язык