Нужны по 3 : Равнины Возвышенности Плоскогорья Горы
География
Нужны по 3 : Равнины Возвышенности Плоскогорья Горы
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Равнины - Амазонская, Миссисипская, Ла-Платская Возвышенность - Валдайская, Среднерусская, Приволжская плоскогорье - Среднесибирское, Аравийское, Декан горы - Гималаи, Альпы, Кавказ
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