Нужны по 3 : Равнины Возвышенности Плоскогорья Горы

География
Нужны по 3 : Равнины Возвышенности Плоскогорья Горы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равнины  -  Амазонская, Миссисипская, Ла-Платская Возвышенность - Валдайская, Среднерусская, Приволжская  плоскогорье - Среднесибирское, Аравийское, Декан  горы - Гималаи, Альпы, Кавказ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как переводится слово opposite
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста написать звуко-буквенный разбор слова ДОЧКА
Ответить
Математика
Найдите периметр треугольника ABC, если BC вдвое длиннее, чем АС, AB= 2см8мм, AC на 9 мм ??ороче, чем АВ
Ответить
Математика
Как при помощи четырех восьмерок получить числа от 1 до 10
Ответить
Английский язык
A) Use THE SIMPLE PAST or THE PRESENT PERFECT TENSE to fill in the blanks: What ………………………………………… (you / learn) since you ……………………. (come) here? How...
Ответить