ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! Оцените объём своего тела, если известно, что средняя плотность вещества человеческого тела близка к плотности воды? СПАСИБО!

Гость: Гость:

Чтобы найти массу(m),нужно объём(V)поделить на плотность.Значит m=vp. Значит,чтобы найти v,нужно m поделить на p (плотность).Возьми массу своего тела и подели на плотность воды(если не дано никакой плотности,другой информации)Плотность воды= 1000кг/м^3(кубический метр)Всё)Надеюсь,что правильно. Надеюсь,мне не надо было искать свой объём.