Перевезти на казахском текст как вреден фаст фуд

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Слайд 1. сорри на казахском не могу! Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю вам «здравствуйте», а это значит, что я желаю вам всем здоровья. Меня зовут Попова Лилия. Я являюсь ученицей 5-А класса школы №3. Моим руководителем является Жакупова Марина Ивановна, и я представляю вашему вниманию проект на тему: «Фаст-фуд: быстрая еда или медленная смерть?» Над проектом мне помогала работать моя мама Елена Александровна. Слайд 2. Здоровье для человека—это главная жизненная ценность. Каждый человек в ответе за свое здоровье. Одним из правил сохранения здоровья является здоровое питание. Есть такая пословица: «Человек есть то, что он ест». Вот какое важное место в жизни человека занимает еда! Если человек питается разнообразной, здоровой пищей, то он остается здоровым до глубокой старости, но вокруг нас столько разнообразных вкусностей, что просто трудно выбрать здоровые правильные продукты. Часто этому помогает реклама на ТV и яркая упаковка, не всегда полезных, продуктов на прилавках наших магазинов. Слайд 3. Обоснование выбора. Почему меня заинтересовала тема о вреде фаст-фуда? Я и мои сверстники частенько покупаем чипсы, кириешки, картошку фри, пепси, колу и другие продукты в ларьках, чтобы быстренько утолить голод. Но от родителей и учителей мы постоянно слышим, что это вредно. Я решила разобраться, в чем может быть вред фаст-фуда? Слайд 4. Так и появились проблемные вопросы проекта: Фаст-фуд. Вкусно или полезно? Что нужно есть, чтобы быть здоровым? Слайд 5. Чтобы найти ответ на эти вопросы мы поставили такую Цель: Обоснование вреда, наносимого фаст-фудом здоровью человека. Слайд 6. В своей работе мы поставили следующие Задачи: Собрать материал по теме, освоить навыки поиска интересующих сведений через интернет.Проанализировать собранную информацию.Провести исследование среди младшего, среднего, старшего звеньев школы по интересующим вопросам;Представить результаты исследования.Оформить материал, научиться составлять презентацию. Слайд 7. Учебные предметы. Учебные предметы, которые затрагивает мой проект: окружающий мир, литература, ОБЖ, ИКТ. Слайд 8. Для того, чтобы ответить на вопросы мне необходимо было ознакомиться с теорией. Для этого я воспользовалась возможностями сети Интернет. Но так как на многих сайтах информация повторялась, я выбрала те, на которых она была наиболее полной и интересной. Слайд 9. Предполагаемый результат. Научиться выбирать полезные продукты для здорового, рационального питания, оценивать свое питание, рассказывать о необходимости соблюдения принципов здорового питания своим близким, знакомым. Слайд 11. Быстрое питание было известно ещё в Древнем Риме. Оно называлось латинским словом «термополия». У них существовала некая разновидность гамбургера — лепешка из говядины, смешанной с ядрышками орехов, которую ели с хлебом. Одним из популярных блюд были лепёшки из дрожжевого теста, смазанные оливковым маслом (прототип итальянской пиццы), которые также использовались как съедобные тарелки. Слайд 12. Родоначальниками fast food в Европе были не Mc Donalds, а русские казаки. В 1813 и 1814 годах русская армия участвовала в оккупации брошенного императором Наполеоном Парижа. Страшные бородатые воины в синих мундирах с пиками и шашками заходили в парижские кафе и торопили официантов: "Быстро, быстро". Таких клиентов, конечно, старались обслужить как можно быстрее, - а то, того и гляди, шашкой махнет! Но после ухода русской армии в "Московию" традиции маленьких ресторанчиков, в которых человек мог быстро поесть, сохранились. Слайд 13. Главными "блюдами" русской fast food были печеные изделия. Это и неудивительно - основным продуктом российского сельского хозяйства были зерновые, испокон веков входившие в пищевой рацион славян. "Шарлотка", например, тогда была самым популярным угощением в буфетах.