Составьте словообразовательные пары с прилагательными Аметистовых, металлическ??й, можжевеловый
Русский язык
Составьте словообразовательные пары с прилагательными Аметистовых, металлическ??й, можжевеловый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аметист - аметистовых, металл - металлический, можжевельник - можжевеловый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Информатика
Создать программу получения и обработки одномерного массива – вектора: Вычислить значения 35 элементов одномерного целочисленного массива F в инте...
Английский язык
Schoolchildren find gold coins in wreck on the south coast.SATELLITE DISCOVERS GOLD BARS IN THE NORTH SEA. Divers fint a treasure ship off the west...