Какие знания древних египтян были запечатлены на папирусе?

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Египтяне изобрели материал для написания исторических летописей — папирус. Изготавливали его из стеблей лотоса, который произрастал на берегах Нила. Технология подготовки материала для письменности была доведена до совершенства: некоторые листы с бесценными сведениями находятся и сегодня в отличном состоянии. Текст на них свободно читается, картинки хорошо различимы. Знания, донесенные в папирусах, являются основой получения сведений о культурном прошлом древней цивилизации и государств Междуречья. Они содержали сведения энциклопедического характера и первые географические карты, отражающие представления египтян о расположении соседних империй. На одной из них изображен маршрут движения армии фараона вокруг континента Африка.