При вычислении произведений помогает знание некоторых результатов. Например, 37*3=111, 7*11*13=1001. Пользуясь этими равенствами, вычислите; 37*15, 3*7*11*13*37, 26*33*7, 182*66 ( Пожалуйста по понятнее, я в пятом классе )

Математика

При вычислении произведений помогает знание некоторых результатов. Например, 37*3=111, 7*11*13=1001. Пользуясь этими равенствами, вычислите; 37*15, 3*7*11*13*37, 26*33*7, 182*66 ( Пожалуйста по понятнее, я в пятом классе )

Автор: Гость