При вычислении произведений помогает знание некоторых результатов. Например, 37*3=111, 7*11*13=1001. Пользуясь этими равенствами, вычислите; 37*15, 3*7*11*13*37, 26*33*7, 182*66 ( Пожалуйста по понятнее, я в пятом классе )

Математика
При вычислении произведений помогает знание некоторых результатов. Например, 37*3=111, 7*11*13=1001. Пользуясь этими равенствами, вычислите; 37*15, 3*7*11*13*37, 26*33*7, 182*66 ( Пожалуйста по понятнее, я в пятом классе )
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37*15=37*3*5=111*5=555, 3*7*11*13*37=7*11*13*3*37=1001*111=111111, 26*33*7=13*2*3*11*7=7*11*13*2*3=1001*6=6006, 182*66=2*91*66=2*7*13*11*6=7*11*13*2*6=1001*12=12012
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