Масса одного метра рельса равна 32 килограмма Сколько понадобится железнодорожны?? вагонов грузоподъемностью 60 тонн чтобы перевезти все рельсы необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км
Математика
Масса одного метра рельса равна 32 килограмма Сколько понадобится железнодорожны?? вагонов грузоподъемностью 60 тонн чтобы перевезти все рельсы необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 м рельса - 32 кг Грузоподъёмность - 60т Длина дороги - 180 км Решение:на дорогу в 180 км нужно в 2 раза больше рельс (т.к. рельсы двухсторонние), то180·2=360 (км)1 км=1 000 м ⇒ 360км=360·1 000м=360 000м360 000·32=11 520 000 (кг) 1 кг=0,001 т ⇒ 11 520 000кг=11 520 000·0,001т=11 520т11 520:60=192 (в.) - понадобится. Ответ: 192 железнодорожных вагона понадобится, чтобы перевезти все рельсы, необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км.
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