В орудному відмінку однини контролер
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В орудному відмінку однини контролер
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Орудний відмінок - контролером;
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