Нар атанның жілігіндей сөзінің мағынасы(10баллов)
Қазақ тiлi
Нар атанның жілігіндей сөзінің мағынасы(10баллов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
түйенің баласын бота , нар дейді нар атаның жілігіндей созінің мағынасы мықты ,қатты ,қайратты дегенді білдіреді
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