Нар атанның жілігіндей сөзінің мағынасы(10баллов)

Қазақ тiлi
Нар атанның жілігіндей сөзінің мағынасы(10баллов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 түйенің баласын  бота , нар дейді    нар атаның жілігіндей созінің мағынасы  мықты ,қатты ,қайратты  дегенді білдіреді
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