Скорость течения реки равна 3.2 км ч. Найдите собственную скорость лодки по течению , если её скорость против течение равна 7,2 км/ч. Пожалуйста помогите до завтрашнего дня. заранее спасибо
Математика
Скорость течения реки равна 3.2 км ч. Найдите собственную скорость лодки по течению , если её скорость против течение равна 7,2 км/ч. Пожалуйста помогите до завтрашнего дня. заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7.2+3.2 течение в обратнюю сторону это против течения значит скорость против течения плюс течения
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