Скорость течения реки равна 3.2 км ч. Найдите собственную скорость лодки по течению , если её скорость против течение равна 7,2 км/ч. Пожалуйста помогите до завтрашнего дня. заранее спасибо

Математика

Скорость течения реки равна 3.2 км ч. Найдите собственную скорость лодки по течению , если её скорость против течение равна 7,2 км/ч. Пожалуйста помогите до завтрашнего дня. заранее спасибо

Автор: Гость