1.HCl+Zn (ОВР) 2.HCl+Mg(OH)2 3.HCl+Pb(NO3)2 (в ионной форме)
Химия
1.HCl+Zn (ОВР) 2.HCl+Mg(OH)2 3.HCl+Pb(NO3)2 (в ионной форме)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCl+Zn->ZnCl2+H2 2H(+)+2e->H2(0) 1. ок-ль, в-ие Zn(0)-2e->Zn(+2) 1. в-ль, ок-ие 2HCl+Mg(OH)2 -> MgCl2+ 2H2O 2H(+)+2Cl(-) + Mg(OH)2 -> Mg(+2)+2Cl(-)+2H2O 2H(+)+Mg(OH)2 ->Mg(+2)+2H2O 2HCl+Pb(NO3)2 -> PbCl2+2HNO3 2H(+)+2Cl(-)+Pb(+2)+2NO3(-)->PbCl2+2H(+)+2NO3(-) Pb(+2)+2Cl(-)->PbCl2
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