Как возникла древнеегипетская письменность
История
Как возникла древнеегипетская письменность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначало выдумали иероглифы но такое письмо не передовало звуков языка и многие слова например имена нельзя было изобразить рисунком .Тогда Египтяне придумали следующее . В Египетском языке слово рот звучало как ре тогда они стали обозначать слово рот не только иероглифом но и стали обозначать согласный звук "р"
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