Как возникла древнеегипетская письменность

Гость: Гость:

Сначало выдумали иероглифы но такое письмо не передовало звуков языка и многие слова например имена нельзя было изобразить рисунком .Тогда Египтяне придумали следующее . В Египетском языке слово рот звучало как ре тогда они стали обозначать слово рот не только иероглифом но и стали обозначать согласный звук "р"