5 вопросов к тексту Вольга и Микула Помогите пожалуйста
Литература
5 вопросов к тексту Вольга и Микула Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Какой теме посвящена былина и кого можно назвать её подлинным героем? Когда мужички начинают "похвалити" оратая и называть его "молодой Микула Селянинович"? 2.Чем объяснить, что Вольга Святославович проникся уважением у Микуле Селяниновичу? Как вы понимаете смысл зачина былины, подробного описания внешнего облика, одежды и работы оратая? Какую роль в былине играют гиперболы и постоянные эпитеты? 3.Дайте характеристику Микуле. 4.Объясните слова-нарекать, пожаловать, раздольице, крёстный батюшка. 5.если бы предложили поставить памятник Микуле, то как бы он выглядел бы?
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