Реши уравнения (120-х)÷13=8
Математика
Реши уравнения (120-х)÷13=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(120-х)÷13=8домножин все уравнение на 13 120-x=104 -x=104-120 -x=-16 домножить все на -1 x=16
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