В корзине было 15 груш сначала из нее взяли 7 груш а потом положили в неё неизвестно?? количество груш в результате В корзине получилось 34 груш. Сколько груш положили в корзину?

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В корзине было 15 груш сначала из нее взяли 7 груш а потом положили в неё неизвестно?? количество груш в результате В корзине получилось 34 груш. Сколько груш положили в корзину?

Автор: Гость