Is he a farmer ? как ответить да это он
Английский язык
Is he a farmer ? как ответить да это он
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Is he a farmer?-Yes, he is.
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