Решите номер 99 пожалуйста
Математика
Решите номер 99 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. 6,5 №2. 15целых 2\9 №3. 10 №4. 4целых 1\5 №5. 8целых 1\6 №6. 6 №7. 12целых 7\9 №8. 1 №9. 4целых 24\35 №10. 7целых 13\15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какое число разложено на простые множители: 1) 2*3*5; 3) 2*3*3*5; 5) 2*5*7*11; 2) 2*2*3*7; 4) 2*2*2*5; 6) 2*3*3*11?
Русский язык
По образцу например:мама-это любовь кинотеатр,скворешник, cпортсмен,синтаксический разбор,территория,терраса,участвовать,капитан,рекомендация,...
Английский язык