250грамм 9,8%раствора фосфорной кислоты растворим 14,2 грамма Оксида Фосфора ,определ??те массовую долю фосфорной кислоты в полученном кислороде ?? помогите пожалуйста
Химия
250грамм 9,8%раствора фосфорной кислоты растворим 14,2 грамма Оксида Фосфора ,определ??те массовую долю фосфорной кислоты в полученном кислороде ?? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.c=m(в-ва) /m(р-ра) ; отсюда масса вещества равна массовая доля в-ва*муссу раствора: m=0,098*250=24,5 (г) 2. m1=m(р-ра) +m(Р2О5); m1=250+14,2=264,2 (г) 3. c1=m(в-ва) /m(р-ра) ; c1=24,5/264,2=0,093. Переведём это число в проценты: 0,093*100=9,3 Ответ: с1=9,3%
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