Как решить уравнение (x-12)•8=56
Математика
Как решить уравнение (x-12)•8=56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-12=56÷8 x-12=7 x=12+7 x=19
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