В каком слове не может быть существительным а) светил б)светило в)светило г)све??или д) ни одно из слов а)-г)не может быть существительным
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В каком слове не может быть существительным а) светил б)светило в)светило г)све??или д) ни одно из слов а)-г)не может быть существительным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
г) не может быть существительным, а) может быть только в том случае, что оно стоит в родительном падеже
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