Xgt;=2-|4-3x| ПОМОГИТЕ ПОДАЛУЙСТА РЕШИТЬ
Математика
Xgt;=2-|4-3x| ПОМОГИТЕ ПОДАЛУЙСТА РЕШИТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X>=2-/4-3x/ x>=2-4+3x x-3x>-2 2x>-2 I разделим на 2,получаем: x>-1
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