За сутки человек вдыхает примерно 25кг воздуха. Во время работы двигатель внутреннего сгорание автомобиля используется 1825кг кислорода на каждые 100км пути. Какое время мог бы дышать этим кислородом человек?
Биология
За сутки человек вдыхает примерно 25кг воздуха. Во время работы двигатель внутреннего сгорание автомобиля используется 1825кг кислорода на каждые 100км пути. Какое время мог бы дышать этим кислородом человек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1825:25=73.человек смог бы дышать этим объемом 73 дня.
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