СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА напишите небольшой рассказ на казахском про интеренет
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СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА напишите небольшой рассказ на казахском про интеренет
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Гость:
Piska жопа govno____________________________________-
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