Реши уравнения 2х+87=93
Математика
Реши уравнения 2х+87=93
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет! 2х+87=93; 2x=93-87; 2x=6 |:2; (если вы так не делаете, то на следующей строчке пиши x= 6:2) х= 3. Ответ: 3. Объясняю каждое действие: 1) Исходное уравнение. 2) Я перенес число "87" из левой части в правую, за другую сторону знака "=". Напоминаю, что при переносе через "=" знак меняется на противоположный (было: 2x+87, стало: 2х=93-87) 3) Я посчитал правую сторону (93-87=6) и разделил получившееся число на число, которое стоит рядом с х (6:2) 3.1) Если вы не ставите | *действие*, то тогда прибавляется следующая строчка, а именно х=6:2. В этой строчке я делю 6 на 2. Если вы делаете | *действие*, то это строчку писать не надо! 4) Получившийся ответ.
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