1) Найдите 0,01 часть каждого из чисел; 300, 900, 4200, 7800, 6000, 5400, 700000, 850000, 425000, сколько проце??тов от каждого числа вы нашли? 2) найдите часть каждого из чисел; 500, 600, 2400, 1000, 3600, 8000, 94000, сколько...

Математика

1) Найдите 0,01 часть каждого из чисел; 300, 900, 4200, 7800, 6000, 5400, 700000, 850000, 425000, сколько проце??тов от каждого числа вы нашли? 2) найдите часть каждого из чисел; 500, 600, 2400, 1000, 3600, 8000, 94000, сколько процентов от каждого числа вы нашли?

Автор: Гость