1) Найдите 0,01 часть каждого из чисел; 300, 900, 4200, 7800, 6000, 5400, 700000, 850000, 425000, сколько проце??тов от каждого числа вы нашли? 2) найдите часть каждого из чисел; 500, 600, 2400, 1000, 3600, 8000, 94000, сколько...
Математика
1) Найдите 0,01 часть каждого из чисел; 300, 900, 4200, 7800, 6000, 5400, 700000, 850000, 425000, сколько проце??тов от каждого числа вы нашли? 2) найдите часть каждого из чисел; 500, 600, 2400, 1000, 3600, 8000, 94000, сколько процентов от каждого числа вы нашли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0.01= 300=3 900=9 4200=42 7800=78 5400=54 700000=7000 850000=8500 425000=4250 Это 1% от каждого числа 2) Какую часть?
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