Купили пачку поваренной соли 1 кг. Какое количество вещества NaCl там содержится. Ск??лько в 1991 году стоил 1 моль если 1 кг стоил 10 копеек. Сколько стоит 1 моль соли сейчас
Химия
Купили пачку поваренной соли 1 кг. Какое количество вещества NaCl там содержится. Ск??лько в 1991 году стоил 1 моль если 1 кг стоил 10 копеек. Сколько стоит 1 моль соли сейчас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на 1 задачу: M(NaCL) = 35.5 +23 = 58.5 г/моль ню (NaCl) = 1000/58.5 = 17 моль Ответ на 2 задачу: 1 кг = 1000 г. m(NaCl) = 1000 г <=> v(NaCl) = 1000 г : 58,5 г/моль = 17,09 моль. 17,09 моль - 10 копеек 1 моль - х копеек х = 10/17,09 =0,58 копеек
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