Купили пачку поваренной соли 1 кг. Какое количество вещества NaCl там содержится. Ск??лько в 1991 году стоил 1 моль если 1 кг стоил 10 копеек. Сколько стоит 1 моль соли сейчас

Химия

Купили пачку поваренной соли 1 кг. Какое количество вещества NaCl там содержится. Ск??лько в 1991 году стоил 1 моль если 1 кг стоил 10 копеек. Сколько стоит 1 моль соли сейчас

Автор: Гость