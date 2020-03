Помогите! что вставить? I _____ a goat for my birthsday last year. варианты: 1. am given 2.gave 3. was given

Английский язык

Помогите! что вставить? I _____ a goat for my birthsday last year. варианты: 1. am given 2.gave 3. was given

Автор: Гость