Помогите! что вставить? I _____ a goat for my birthsday last year. варианты: 1. am given 2.gave 3. was given
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Помогите! что вставить? I _____ a goat for my birthsday last year. варианты: 1. am given 2.gave 3. was given
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Was given passive voice мне был подарен
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