Выполните вычитание 3целых 6/7-2целых 8/9
Математика
Выполните вычитание 3целых 6/7-2целых 8/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 6 /7 - 2 8/ 9 = 1 + 6/ 7 - 8/ 9 = 1 - 6·9 7·9 - 8·7 9·7 = 1 + 54/ 63 - 56 /63 = 1 + 54 - 56 63 = 1 - 2 /63 = 1·63 63 - 2/ 63 = 61 /63
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