Выполните вычитание 3целых 6/7-2целых 8/9

Математика
Выполните вычитание 3целых 6/7-2целых 8/9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3  6 /7  - 2  8/ 9  = 1 +   6/ 7  -   8/ 9  = 1 -   6·9 7·9  -   8·7 9·7  = 1 +   54/ 63  -   56 /63  = 1 +   54 - 56 63  = 1 -   2 /63  =   1·63 63  -   2/ 63  =   61 /63 
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