Даладағы егілген 84 қызанақ көщетінің 63-і жеміс берді Даладағы егілген қызынық көшетінің қнімділігі неше пайыз екнің табыңыз

Математика
Даладағы егілген 84 қызанақ көщетінің 63-і жеміс берді Даладағы егілген қызынық көшетінің қнімділігі неше пайыз екнің табыңыз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84-63=21 кызанак кошетин 21 процент еккен
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