Из цифр 1234567 составляют всевозможные семизначные числа, в зариси которых каждая ц??фра участвует только один раз. доказать что сумма всех этих чисел делиться на 9

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Сумма его цифр равна 1+2+3+4+5+6+7=28 28 дает остаток 1 при делении на 9 это значит всё число будет давать остаток 1 при делении на 9. сколько у нас таких чисел. На первое место можно поставить одну из 7 цифр (7 способов), на второе - 6, третье - 5 и т.д. Всего способов: 7*6*5*4*3*2*1=5040 Значит, всего чисел 5040. 5040 делится на 9, значит, количество чисел делится на 9. Тогда, мы можем разбить все числа на группы из 9 чисел (не имеет значения, как). В каждой группе каждое число дает остаток 1, в группе чисел 9. Тогда сумма чисел в группе будет давать остаток 9, т.е. будет делиться на 9. Тогда, каждая группа будет делиться 9, значит, будет делиться и их сумма.