Дальнейшая судьба Обломова, Агафьи Матвеевной сына, Андрея Штольца и Ольги Ильинской. Подробно
Литература
Дальнейшая судьба Обломова, Агафьи Матвеевной сына, Андрея Штольца и Ольги Ильинской. Подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обломов скончался от горячки.Сына его Андрюшу взяли на воспитание Штольц и Ольга(они поженились) а Захар просил милостыню
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