ПСИХОЛОГИЯ❗❗❗ Напишите пример конфликта, который был бы полезен для противодействующих сторон (пример не с начальниками и сотрудниками, а в школе/колледже, с друзьями)

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ПСИХОЛОГИЯ❗❗❗ Напишите пример конфликта, который был бы полезен для противодействующих сторон (пример не с начальниками и сотрудниками, а в школе/колледже, с друзьями)
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Например интересный спор о том или ином научном изобретении
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