Сочинение ''Что такое общение и как нужно правильно общаться?''

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Общение — это взаимодействие двух или нескольких людей, которые обмениваются информацией или же взаимодействуют в практической деятельности.Мне кажется, что общение - это не только взаимоотношения, контакт между людьми, которые узнают друг друга, обмениваются информацией и переживаниями с целью взаимопонимания и взаиморегулирования поведения, но это и главное условие и способ существования и развития людей.С помощью общения нам удалось многое, ведь без общения мы бы не смогли построить города и страны. Общение бывает в нескольких видах: это межличное, групповое и массовое. Общаться нужно правильно, а для этого надо изучать такую науку как «Риторика».учится правильно общаться можно и на ошибках других людей, чтоб самому их потом не допускать. Говорить без слов паразитов, изучать и запоминать разные вежливые слова.