Наука в лес не веде,а...??
Українська мова
Наука в лес не веде,а...??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наука в ліс не веде, а з лісу виводить
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