Подчеркни в предложении грамотическую основ. определи падеж, и род именсуществит??льных. выпивши словосочетания. голодный волк рыщет по лесу

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Подчеркни в предложении грамотическую основ. определи падеж, и род именсуществит??льных. выпивши словосочетания. голодный волк рыщет по лесу

Автор: Гость