Подчеркни в предложении грамотическую основ. определи падеж, и род именсуществит??льных. выпивши словосочетания. голодный волк рыщет по лесу
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Подчеркни в предложении грамотическую основ. определи падеж, и род именсуществит??льных. выпивши словосочетания. голодный волк рыщет по лесу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голодный волк (подлежащее, И.п., м.р.) рыщет (сказуемое) по лесу (Д.п., м.р.). Словосочетания: голодный волк, рыщет по лесу.
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