Составьте уравнения химических реакций, при помощи которых можно осуществить данные превращения: C --gt; CH4 --gt; CH3-Cl --gt; C2H6
Химия
Составьте уравнения химических реакций, при помощи которых можно осуществить данные превращения: C --gt; CH4 --gt; CH3-Cl --gt; C2H6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)C+2H2=CH4 2)CH4+Cl2=CH3-Cl+HCl 3)2CH3-Cl+2Na=CH3-CH3+2NaCl (синтез Вюрца)
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