Составьте уравнения химических реакций, при помощи которых можно осуществить данные превращения: C --gt; CH4 --gt; CH3-Cl --gt; C2H6

Химия

Составьте уравнения химических реакций, при помощи которых можно осуществить данные превращения: C --gt; CH4 --gt; CH3-Cl --gt; C2H6

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