В каком из вказаных примеров энергия передается теплопроводностью.а)теплый воздух от нагревателя обогревает все помещения б)деталь при обработке на точильном станке нагревается.в)камень,лежащий на солнце,нагреввется г)холодная ...

Физика
В каком из вказаных примеров энергия передается теплопроводностью.а)теплый воздух от нагревателя обогревает все помещения б)деталь при обработке на точильном станке нагревается.в)камень,лежащий на солнце,нагреввется г)холодная ложка,опущенная в горячий чай,нагревается.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ г. Теплопроводность- это явление, при котором энергия передается от одной части тела к другой посредством движения частиц или непосредственном контакте 2 тел
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