В каком из вказаных примеров энергия передается теплопроводностью.а)теплый воздух от нагревателя обогревает все помещения б)деталь при обработке на точильном станке нагревается.в)камень,лежащий на солнце,нагреввется г)холодная ...

Физика

В каком из вказаных примеров энергия передается теплопроводностью.а)теплый воздух от нагревателя обогревает все помещения б)деталь при обработке на точильном станке нагревается.в)камень,лежащий на солнце,нагреввется г)холодная ложка,опущенная в горячий чай,нагревается.

Автор: Гость